بايدن: إسرائيل تنفذ ما طلبته واشنطن منها

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أن اسرائيل تقوم بما طلبته الولايات المتحدة على صعيد إيصال المساعدات الى غزة.





وعما إذا كان هدد خلال اتصاله برئيس مجلس الوزراء الاسرائيلي بنيامين بنتنياهو بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، قال: "لقد طلبت منهم القيام بما يقومون به" حاليا.

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