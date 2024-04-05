الصين: لا بد من وقف إطلاق النار فى غزة وعلى إسرائيل التوقف عن جرائمها

قال مندوب الصين لدى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إنه "يجب على إسرائيل التوقف عن استهداف المنظمات الإنسانية وموظفيها في قطاع غزة".

جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، الجمعة، لبحث الوضع في غزة، بطلب من الجزائر، في أعقاب مقتل 7 من عاملي الإغاثة مع منظمة المطبخ المركزي العالمي، في عدة غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي، الاثنين.

وأضاف أن الصين تطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

كما طالب المندوب الصيني، بفتح كافة المعابر البرية مع قطاع غزة.

وشدد على "ضرورة توقف إسرائيل عن استهداف المنظمات الإنسانية وموظفيها في قطاع غزة".

وفي سياق ذي صلة، قال المندوب الصيني، إنه "ينبغي دعم طلب فلسطين للانضمام إلى الأمم المتحدة كعضو كامل العضوية".

( الأناضول)