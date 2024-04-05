مصادر أميركية: إيران قد تهاجم سفارة إسرائيلية بمسيرات وصواريخ

كشف مسؤولون أميركيون أن إسرائيل والولايات المتحدة مقتنعتان بأن إيران تستعد للانتقام من الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، وقد تستهدف إحدى السفارات الإسرائيلية بصواريخ كروز وطائرات بدون طيار.

Advertisement