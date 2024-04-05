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عربي-دولي

مصادر أميركية: إيران قد تهاجم سفارة إسرائيلية بمسيرات وصواريخ

Lebanon 24
05-04-2024 | 18:30
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كشف مسؤولون أميركيون أن إسرائيل والولايات المتحدة مقتنعتان بأن إيران تستعد للانتقام من الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، وقد تستهدف إحدى السفارات الإسرائيلية بصواريخ كروز وطائرات بدون طيار.
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