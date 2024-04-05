بايدن يحثّ مصر وقطر للضغط على "حماس" لإبرام اتفاق الرهائن

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نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله إن الرئيس جو بايدن كتب يوم الجمعة إلى زعيمي مصر وقطر يدعوهما إلى الضغط على حماس من أجل إبرام اتفاق الرهائن مع إسرائيل.وأفاد المسؤول، مشترطا تكتم هويته لمناقشته رسائل خاصة، بأن مستشار الأمن القومي لبايدن سيجتمع يوم الإثنين مع أفراد عائلات بعض الرهائن الذين يقدر عددهم بنحو 100 رهينة يعتقد أنهم ما زالوا في غزة.وقال البيت الأبيض يوم الجمعة إن من المقرر أن تستضيف القاهرة في مطلع الأسبوع جولة جديدة من المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وذلك بمشاركة مسؤولين أميركيين.ووفق مسؤول أميركي فإن مدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.أيه) بيل بيرنز سيرأس الوفد الأميركي.- المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قال يوم الجمعة إن جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية الخميس بأن عليه أن يمنح مفاوضيه المزيد من الصلاحيات في القاهرة حتى يتيسر التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.- ترى الولايات المتحدة وحلفاؤها أن وقف إطلاق النار ضروري للسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط مخاوف من انتشار مجاعة بين الفلسطينيين.- بموجب أحدث مقترح، ستوافق إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع مقابل إطلاق سراح الرهائن المرضى والمسنين والجرحى الذين تحتجزهم حماس.- توقف التقدم نحو إبرام اتفاق منذ أسابيع.- كيربي قال للصحفيين يوم الجمعة "لنصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسابيع، ومن ثم يكون من الأسهل الوفاء بهذه الالتزامات بشأن زيادة المساعدات الإنسانية".- في مكالمتهما الهاتفية يوم الخميس، حذر بايدن نتنياهو من أن إسرائيل يتعين عليها اتخاذ خطوات لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وإلا ستتخذ واشنطن إجراءات لمتحددها ردا على ذلك.