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عربي-دولي

حصيلة الصراع بين حماس وإسرائيل بالأرقام بعد 6 أشهر من الحرب

Lebanon 24
05-04-2024 | 19:00
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مع تواصل الحرب بين إسرائيل وحماس لستة أشهر أصبحت واحدة من أكثر الصراعات تدميراً وفتكاً وعصياناً على الحل في القرن الحادي والعشرين.
فمنذ الهجوم الذي شنته حماس عبر الحدود في 7 تشرين الاول، قامت إسرائيل بقصف قطاع غزة، ما أدى إلى نزوح الغالبية العظمى من السكان، ودفع الكثيرين إلى الفرار إلى مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب غزة.
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وتقول الأمم المتحدة إن الغذاء بات نادراً، وإن المجاعة وشيكة، ولم يتمكن سوى عدد قليل من الفلسطينيين من مغادرة القطاع المحاصر.

من ناحية أخرى، تواصل حماس إطلاق الصواريخ على إسرائيل من غزة ما أدى إلى تبادل للقتال أسفر بدوره عن نزوح آلاف المدنيين على جانبي الحدود .

ولا تزال حماس تحتجز رهائن منذ 7 تشرين الاول، بالإضافة إلى جثث بعض من ماتوا منهم في الأسر.

وخلال كل ذلك تستمر محادثات وقف إطلاق النار دون أن تلوح أي نتيجة في الأفق.
 
نظرة على الصراع بالأرقام والاحصائيات

مصدر الأرقام التالية الجيش الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء، ووزارة الصحة في غزة، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وتقارير الأسوشيتد برس.

إجمالي الوفيات:

عدد القتلى الفلسطينيين في غزة: 33091

الأطفال الذين قتلوا في غزة: ما يزيد على 13 ألفا

عدد القتلى في إسرائيل: نحو 1200

عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية: 456

عدد القتلى في لبنان: 343 على الأقل

المدنيون:

مقتل مدنيين في غزة: لا تفرق وزارة الصحة في غزة بين المدنيين والمقاتلين في إحصائها، لكنها تقول إن النساء والأطفال يشكلون حوالي ثلثي القتلى.

مدنيون وأجانب قتلوا في إسرائيل يوم 7 تشرين الاول: 780

مسعفون قتلوا في إسرائيل يوم 7 تشرين الاول: 62

عدد القتلى المدنيين منذ 7 تشرين الاول في إسرائيل على طول حدودها الشمالية: 9

مدنيون قتلوا في لبنان: 50 على الأقل

عمال إغاثة قتلوا في غزة: 224، من بينهم 30 على الأقل قتلوا أثناء أداء واجبهم

عدد القتلى من العاملين في القطاع الصحي في غزة: 484

صحفيون قتلوا في غزة: 95 على الأقل

جنود / مسلحون:

مسلحون قتلتهم إسرائيل في غزة: أكثر من 13 ألفا، بحسب الجيش الإسرائيلي

جنود إسرائيليون قتلوا في الهجوم البري على غزة: 256

جنود إسرائيليون قتلوا في 7 تشرين الاول: 314

جنود إسرائيليون قتلوا على طول الجبهة الشمالية لإسرائيل منذ 7 تشرين الاول:11

مسلحون قتلوا في لبنان: نحو 280، معظمهم من حزب الله

الدمار/الوضع الإنساني في غزة

نسبة المباني التي من المحتمل أن تكون قد تضررت أو دمرت: 55.9 بالمائة

نسبة المنازل التي يحتمل أن تتضرر مع استمرار القتال: أكثر من 60 بالمائة

نسبة المباني المدرسية المتضررة: 90 بالمائة

المستشفيات العاملة: 10 من بين 36

مدنيون فلسطينيون يواجهون انعدام الأمن الغذائي "الكارثي"، بحسب الأمم المتحدة: 1.1 مليون

نسبة أطفال شمال غزة تحت سن الثانية الذين يعانون من سوء التغذية الحاد: 31 بالمائة

نسبة الطلاب المتغيبون عن الدراسة: 100 بالمائة

المساجد المتضررة: 227

الكنائس المتضررة: 3

مصابون:

فلسطينيون مصابون في غزة منذ 7 تشرين الاول: 75750

فلسطينيون مصابون في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الاول: 4750

جنود إسرائيليون مصابون منذ بداية الهجوم البري: 1549

مدنيون إسرائيليون مصابون منذ يوم 7 تشرين الاول: 4834

نازحون:

فلسطينيون نازحون حاليا من غزة: 1.7 مليون (70 بالمائة من السكان)

إسرائيليون نازحون حاليا من مناطق سكانية حدودية: 90000 (أقل من 1 بالمائة من السكان)

الرهائن/الأسرى

الرهائن الذين اقتادتهم حماس إلى غزة يوم 7 أكتوبر: 253

رهائن محررون: 123

رهائن ما زالوا على قيد الحياة أو لم يتم التأكد من وفاتهم: 98، من بينهم اثنان محتجزان قبل 7 أكتوبر

وفات مؤكدة لرهائن لدى حماس: 36، من بينهم اثنان محتجزان قبل 7 أكتوبر

أسرى فلسطينيون مفرج عنهم خلال فترة توقف القتال لمدة أسبوع: 240
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