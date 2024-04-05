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عربي-دولي

أميركا في حالة تأهّب قصوى تحسّباً لردّ إيراني على هجوم القنصلية

Lebanon 24
05-04-2024 | 19:30
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قال مسؤول أميركي يوم الجمعة إن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم إيراني محتمل يستهدف أصولا إسرائيلية أو أميركية في المنطقة ردا على قصف إسرائيلي أسفر عن مقتل قائد عسكري إيراني في سوريا.
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وأفاد المسؤول في تأكيد تقرير لشبكة "سي.إن.إن" الأميركية: "نحن بالتأكيد في حالة يقظة عالية".

وبحث الرئيس الأميركي جو بايدن التهديد الذي تمثله إيران في اتصال هاتفي الخميس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكر مسؤول كبير في إدارة بايدن "إن فرقنا على اتصال منتظم ومستمر منذ ذلك الحين. والولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل كامل في مواجهة التهديدات من إيران".

إيران تتوعد بمعاقبة إسرائيل.. أبرز التصريحات
توعّدت إيران مجدداً يوم الجمعة بمعاقبة إسرائيل خلال جنازة سبعة ضباط لقوا حتفهم في غارة جوية على مجمع السفارة الإيرانية في سوريا يشتبه في أن إسرائيل شنتها هذا الأسبوع.
من بين القتلى في الهجوم الذي وقع يوم الإثنين على مجمع السفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق محمد رضا زاهدي القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني.
القائد العام للحرس الثوري الإيراني الميجر جنرال حسين سلامي قال للحشد المتجمع في طهران "لن تمر أعمال العدو (الإسرائيلي) ضد الجمهورية الإيرانية دون رد... رجالنا الشجعان سيعاقبون الكيان الصهيوني".

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية بأن محسن رضائي القائد السابق للحرس الثوري قال في تعليقه حول إمكانية انتقام إيران من إسرائيل إنه "تم اتخاذ القرار وسيتم تنفيذه بالتأكيد"، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.
كان هذا الهجوم الأجرأ في سلسلة من الهجمات التي استهدفت مسؤولين إيرانيين في سوريا منذ ديسمبر، وهو أيضا الأكبر من حيث عدد القتلى الذين أسقطهم.
تعهدت إيران بالرد بقوة، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا في المنطقة ودفع الجيش الإسرائيلي إلى تعليق الإجازات لجميع الوحدات القتالية الخميس، وذلك بعد يوم من إعلانه تعبئة المزيد من القوات لتعزيز وحدات الدفاع الجوي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال الخميس إن إسرائيل ستلحق الضرر "بكل من يلحق بنا الأذى أو يخطط لإيذائنا".
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