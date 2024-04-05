مراسل سأل بايدن إن كان سيتخلّى عن إسرائيل… ماذا قال؟

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أعلن الرئيس الاميركي جو بايدن الجمعة أن إسرائيل تقوم بما طلبته الولايات المتحدة على صعيد إيصال المساعدات إلى غزة، وذلك غداة تحذير وجهه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وسئل بايدن خلال مغادرته البيت الأبيض عما إذا كان هدد خلال اتصاله بنتنياهو بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، فأجاب: "لقد طلبت منهم القيام بما يقومون به حالياً".وسخر الرئيس الأميركي من سؤال إن كان يتخلّى عن دعم إسرائيل، حيث رد على الصحفي الذي وجهه قائلاً: "من أين أنت يا رجل"، قبل أن يتساءل "هل هذا سؤال جدي؟"