الكشف عن "عراب الذكاء الاصطناعي" بمخابرات إسرائيل.. بخطأ ساذج!

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أدى خطأ ساذج إلى الكشف عن هوية رئيس الوحدة 8200 الإسرائيلية ومهندس استراتيجية الذكاء الاصطناعي، والفاعل هو الرجل نفسه.فبحسب صحيفة الغارديان، اتضح أن يوسي ساريئيل هو رئيس للوحدة 8200 الإسرائيلية ومهندس استراتيجية الذكاء الاصطناعي بعدما كشف كتاب مكتوب باسم مستعار عن حسابه على غوغل.ووفقا للغارديان، فإن هوية قائد الوحدة 8200 الإسرائيلية هي سر يخضع لحراسة مشددة.وساريئيل يحتل أحد أكثر الأدوار حساسية في الجيش الإسرائيلي، حيث يقود واحدة من أقوى وكالات المراقبة في العالم، على غرار وكالة الأمن القومي الأميركية.ومع ذلك، وبعد قضاء أكثر من عقدين من الزمن في العمل في الظل، كشفت صحيفة الغارديان كيف ترك مسؤول المخابرات المثير للجدل - واسمه يوسي ساريئيل - هويته مكشوفة على الإنترنت.ثغرة أمنية محرجةوتتعلق الثغرة الأمنية المحرجة بكتاب نشره ساريئيل على أمازون، وترك أثرا رقميا لحساب غوغل خاص تم إنشاؤه باسمه، إلى جانب معرفه هويته الفريدة وروابط لخرائط الحساب وملفات تعريف التقويم.وقالت الصحيفة البريطانية واسعة الانتشار إنها تأكدت "من مصادر متعددة أن ساريئيل هو المؤلف السري لكتاب The Human Machine Team، الذي يقدم رؤية جذرية لكيفية قيام الذكاء الاصطناعي بتغيير العلاقة بين الأفراد العسكريين والآلات.الكتاب نشر عام 2021 باستخدام اسم مستعار يتكون من الحرفين الأولين لاسمه، العميد YS، وهو يوفر مخططا للأنظمة المتقدمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي كان جيش الدفاع الإسرائيلي رائداً فيها خلال الحرب التي استمرت ستة أشهر في غزة.وفي اتصال بـ"الغارديان"، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن عنوان البريد الإلكتروني لم يكن عنوانا شخصيا لساريئيل، لكنه كان "مخصصا لقضايا تتعلق بالكتاب ذاته".ومن المرجح أن يؤدي هذا الخطأ الأمني إلى مزيد من الضغوط على ساريئيل، الذي يقال إنه "يعيش ويتنفس" في مجال الاستخبارات، ولكن فترة ولايته في إدارة قسم الاستخبارات الإلكترونية في الجيش الإسرائيلي أصبحت غارقة في الجدل، على ما ذكرت "الغارديان".وفي وقت لاحق أمس الجمعة، وصف الجيش الإسرائيلي، في بيان لوسائل الإعلام الإسرائيلية، كشف الكتاب عن التفاصيل الشخصية لساريئيل بأنه "خطأ"، مضيفا: "سيتم فحص الموضوع لمنع تكرار حالات مماثلة في المستقبل".الوحدة 8200ويُعتقد أن الوحدة 8200، التي كانت ذات يوم تحظى باحترام كبير داخل إسرائيل وخارجها لقدراتها الاستخباراتية التي تنافس قدرات مقر الاتصالات الحكومية البريطانية (GCHQ)، قامت ببناء جهاز مراقبة واسع النطاق لمراقبة الأراضي الفلسطينية عن كثب.ومع ذلك، فقد تعرضت لانتقادات بسبب فشلها في توقع ومنع هجوم حماس في 7 تشرين الأول من العام الماضي على جنوب إسرائيل.ومنذ الهجمات التي قادتها حماس، كانت هناك اتهامات بأن "الغطرسة التكنولوجية" للوحدة 8200 جاءت على حساب تقنيات جمع المعلومات الاستخبارية التقليدية. (سكاي نيوز)