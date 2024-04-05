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عربي-دولي
بواسطة الطيران المسيّر.. استهداف مصافي النفط في حيفا
Lebanon 24
05-04-2024
|
23:11
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أكدت مجموعة عراقية مسلحة، اليوم السبت، استهداف مصافي النفط في حيفا بواسطة الطيران المسيّر.
وقالت جماعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان: "استهدفنا فجر اليوم السبت بواسطة الطيران المسيّر، مصافي النفط في حيفا بأراضينا المحتلة".
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وأكد البيان على الاستمرار في "دكّ معاقل الأعداء استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".
وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" يوم 27 آذار الماضي أنها استهدفت موقع سبير العسكري الإسرائيلي.
كذلك استهدفت ذات الجماعة في 24 آذار مارس مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وبرز اسم الجماعة عقب أحداث 7 تشرين الأول الماضي، أي بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وتبنت معظم الهجمات التي تعرضت لها القوات الأميركية بعد اندلاع حرب غزة مبررة ذلك بدعم واشنطن لإسرائيل. (سكاي نيوز)
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