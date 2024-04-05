Advertisement

عربي-دولي

بواسطة الطيران المسيّر.. استهداف مصافي النفط في حيفا

Lebanon 24
05-04-2024 | 23:11
A-
A+
Doc-P-1183858-638479807540666362.jpeg
Doc-P-1183858-638479807540666362.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت مجموعة عراقية مسلحة، اليوم السبت، استهداف مصافي النفط في حيفا بواسطة الطيران المسيّر.

وقالت جماعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان: "استهدفنا فجر اليوم السبت بواسطة الطيران المسيّر، مصافي النفط في حيفا بأراضينا المحتلة".
Advertisement

وأكد البيان على الاستمرار في "دكّ معاقل الأعداء استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" يوم 27 آذار الماضي أنها استهدفت موقع سبير العسكري الإسرائيلي.

كذلك استهدفت ذات الجماعة في 24 آذار مارس مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وبرز اسم الجماعة عقب أحداث 7 تشرين الأول الماضي، أي بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وتبنت معظم الهجمات التي تعرضت لها القوات الأميركية بعد اندلاع حرب غزة مبررة ذلك بدعم واشنطن لإسرائيل. (سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:14 | 2024-04-06
01:00 | 2024-04-06
00:40 | 2024-04-06
00:22 | 2024-04-06
00:11 | 2024-04-06
23:54 | 2024-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24