الوضع "حرج": فيضانات في روسيا تتسبب بتصدع سد.. وأوامر بالإخلاء (فيديو)

دعت السلطات المحلية في منطقة أورينبورغ بجبال الأورال الروسية أمس الجمعة سكان المناطق الواقعة على ضفاف نهر الأورال إلى الإخلاء بعدما غمرت مياه النهر القرى وتسببت في تصدع أحد السدود.



وقال سيرغي سالمن رئيس بلدية أورينبورغ في رسالة بالفيديو نُشرت على تطبيق تلغرام إن الوضع "حرج" ويجب على سكان التجمعات الواقعة على ضفاف النهر إخلاء المنطقة على الفور.



وقال سالمن: "لا تنتظروا أن يصبح الوضع خطيراً! ارحلوا! عليكم الإخلاء في أسرع وقت ممكن".



وتقع أورينبورغ على بعد 1500 كيلومتر شرقي موسكو قرب حدود روسيا مع كازاخستان. وقال رئيس البلدية إن 300 منزل غمرتها المياه بالفعل.



وضربت الفيضانات في الأيام القليلة الماضية المناطق الجبلية في سيبيريا والأورال في روسيا، بما في ذلك منطقة أورينبورغ وأجزاء مجاورة من كازاخستان.

In Russia Orenburg dam burst in Urals mountains in city of Orsk, leaving ca 10 000 people in zone of potential flooding. pic.twitter.com/mRfZJ7z25L — Jaanika Merilo (@jaanikamerilo) April 5, 2024 Advertisement

وقالت وزارة الطوارئ إن حالة الطوارئ أعلنت في أورينبورغ وإن موظفي الوزارة ساعدوا 3500 شخص تضرروا من الفيضانات في أنحاء من البلاد في الأيام القليلة الماضية.



وفي مدينة أورسك التي تبعد 276 كيلومتراً شرقي أورينبورغ، تصدع سد فهددت الفيضانات جزءً من المدينة التي يقطنها نحو 230 ألفاً.



ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن وزارة الطوارئ قولها إن نحو أربعة آلاف منزل يسكنها عشرة آلاف من سكان إحدى ضواحي أورسك قد تغمرها المياه نتيجة تصدع السد.



وقالت خدمة الطوارئ المحلية إنها تقوم بإجلاء سكان المناطق التي يحتمل أن تطالها الفيضانات إلى نقاط تجمع.



وتظهر لقطات لم يتم التحقق منها وانتشرت على تطبيق تلغرام المياه وهي تتدفق فيما يبدو عبر فجوة في سد ترابي منخفض بالقرب من أورسك.(العربية)







