"إذا هربوا إلى باكستان فسندخل لقتلهم".. الهند تُهدد

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أكد وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ لقناة "سي إن إن نيوز 18"، أمس الجمعة، ان الهند ستدخل باكستان لقتل أي شخص يهرب عبر الحدود بعد محاولته "تنفيذ أنشطة إرهابية" في البلاد.وتأتي تصريحات الوزير بعد يوم من نشر صحيفة "غارديان" البريطانية تقريراً يفيد بأن الحكومة الهندية قتلت نحو 20 شخصاً في باكستان منذ عام 2020 في إطار خطة أوسع "للقضاء على الإرهابيين" الموجودين على أراض أجنبية. وتنفي باكستان إيواء مسلحين.وقال سينغ للقناة رداً على سؤال حول التقرير: "إذا هربوا إلى باكستان فسندخل باكستان لقتلهم".وأضاف سينغ: "الهند تريد دائماً الحفاظ على علاقات جيدة مع الدول المجاورة لها، لكن إذا أظهر أي شخص للهند نوايا سيئة مراراً، وجاء إلى الهند وحاول تنفيذ أنشطة إرهابية، فلن نرحمه".وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ استهداف تفجير انتحاري قافلة عسكرية هندية في كشمير عام 2019 وألقي باللوم فيه على مسلحين متمركزين في باكستان، مما دفع نيودلهي إلى تنفيذ غارة جوية على ما قالت إنها قاعدة لمسلحين في باكستان.وقالت باكستان في وقت سابق هذا العام إن لديها أدلة موثوقة تظهر صلة عملاء هنود بمقتل اثنين من مواطنيها على أراضيها. من جهتها قالت الهند إنها دعاية "كاذبة وخبيثة". (العربية)