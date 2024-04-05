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عربي-دولي

بيلوسي: نطالب بايدن بوقف نقل الأسلحة لإسرائيل

Lebanon 24
05-04-2024 | 23:40
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وقعت النائبة، نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة، على رسالة موجهة من عشرات الديمقراطيين في الكونغرس إلى الرئيس‭‭‭ ‬‬‬جو بايدن ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، يطالبون فيها بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
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وأثار الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة ردا على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر انتقادات دولية متزايدة حيث ذكرت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 33 ألف شخص لقوا حتفهم في الحرب وأن القطاع الساحلي الضيق يعاني من مجاعة واسعة النطاق.

وأظهر دعم بيلوسي لوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل أن هذا هو الموقف السائد بشكل كبير داخل الحزب. ونانسي بيلوسي حليفة رئيسية لبايدن، ومن الأعضاء المخضرمين في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي.

ودعا النواب في رسالتهم إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق خاص بها في غارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل سبعة موظفين من مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الخيرية، الاثنين.

وجاء في الرسالة "بالنظر إلى الضربة الأخيرة على موظفي الإغاثة والأزمة الإنسانية التي تزداد سوءا، نعتقد أنه من غير المبرر الموافقة على عمليات نقل الأسلحة هذه". ووقعت بيلوسي و36 عضوا ديمقراطيا على الرسالة.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه أقال ضابطين ووجه توبيخا رسميا لكبار القادة بعد أن خلص تحقيق في مقتل موظفي إغاثة إلى وجود أخطاء جسيمة وانتهاكات للإجراءات.

وأجرى بايدن اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الخميس، قال فيه إنه يتعين على إسرائيل بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين وإلا فإن الولايات المتحدة ستغير سياستها. (الحرة)
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