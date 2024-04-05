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عربي-دولي

المكسيك تحذر إسرائيل من تبعات عدم تسليمها مطلوبا بقضية بارزة

Lebanon 24
05-04-2024 | 23:54
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حذرت مكسيكو سيتي، إسرائيل من أن عدم إحراز تقدم في جهود تسليم مطلوب على صلة بقضية تمثل أسوأ انتهاكات حقوق الانسان في المكسيك يهدد العلاقات بينهما.

وطلبت المكسيك مرارا من إسرائيل تسليمها الرئيس السابق لوكالة التحقيقات الجنائية المكسيكية، توماس زيرون، المتهم بارتكاب مخالفات خطيرة في التحقيق المتعلق باختفاء 43 طالبا في جنوب البلاد عام 2014.
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ولا يوجد معاهدة لتبادل المطلوبين بين البلدين.

وينفي زيرون مزاعم اختطاف مشتبه بهم في قضية اختفاء الطلاب وتعذيبهم والتلاعب بالأدلة واختلاس أموال عامة.

وقالت الخارجية المكسيكية في بيان إن "عدم إحراز تقدم في حل هذه القضية يُفسر على أنه حماية بحكم الأمر الواقع من قبل الحكومة الإسرائيلية لتوماس زيرون، ويهدد بأن يتحول إلى عامل إزعاج وتعطيل مع دولة إسرائيل".

وزيرون هو أحد مهندسي ما يسمى بـ"الحقيقة التاريخية"، وهي النسخة الرسمية التي قدمتها الحكومة في كانون الثاني 2015 لقضية اختفاء الطلاب الغامضة ورفضتها عائلات الضحايا.

وكان الطلاب في طريقهم للمشاركة في تظاهرة في مكسيكو سيتي عندما اختطفوا، كما يعتقد المحققون، من قبل عصابة مخدرات بالتواطؤ مع مسؤولين فاسدين في الشرطة.

ولا تزال الظروف الدقيقة لاختفاء الطلاب مجهولة، لكن لجنة شكلتها الحكومة لجلاء الحقيقة وصفت القضية بأنها "جريمة دولة" واعتبرت أن الجيش يتحمل المسؤولية بشكل مباشر أو عن طريق الإهمال.
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