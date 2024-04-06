قتلى وجرحى في هجومين روسيين على خاركيف وزابوريجا الأوكرانيتين

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أعلن حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف على تطبيق تلغرام في ساعة مبكرة اليوم السبت ان روسيا نفذت هجوماً جديداً على خاركيف، ثاني كبرى المدن الأوكرانية، مما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة سبعة.وذكر تلفزيون سوسبيلن العام أن مبنى سكنياً شاهقاً في منطقة شيفتشينكيفسكي تعرض لأضرار واشتعلت النيران في أحد المتاجر. وذكرت تقارير إخبارية أخرى أن الهجوم وقع بعد منتصف الليل بقليل.وكان سينيهوبوف قد أعلن في وقت سابق عن وقوع غارة في خاركيف على مبنى سكني وهجوم صاروخي على قرية شمالي المدينة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في أي من الواقعتين.وتُعد خاركيف الواقعة في شمال شرق أوكرانيا هدفاً متكرراً للقوات الروسية التي كثفت هجماتها على المدينة في الأسابيع القليلة الماضية. وأدى هجوم بطائرة مسيرة على المدينة يوم الأربعاء إلى مقتل أربعة أشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من المباني السكنية.من جهته قال حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية إيفان فيدوروف إن روسيا أطلقت خمسة صواريخ أمس الجمعة على مدينة زابوريجيا بجنوب البلاد مما أدى إلى مقتل أربعة على الأقل وإصابة 20 وإلحاق أضرار بعدة مبانٍ سكنية ومنشآت صناعية.ومن بين المصابين صحفيان كانا يغطيان تداعيات القصف على المدينة الواقعة بالقرب من خط المواجهة في الحرب مع القوات الروسية. وأظهرت لقطات صحفيين يهرعون لمساعدة زملائهما المصابين على الأرض قبل وصول فرق الطوارئ.وقال فيدوروف للتلفزيون الوطني: "ما يميز هجمات اليوم، أولاً، وقع هجومان صاروخيان، ثم بعد نحو 40 دقيقة وقع هجومان آخران على المكان نفسه عند بدء المنقذين والشرطة في العمل".وقال مكتب المدعي العام المحلي إن 20 شخصاً أصيبوا من بينهم صبي عمره تسع سنوات وأربعة في حالة خطيرة.وذكر فيدوروف أن أضراراً لحقت بما لا يقل عن ثلاثة مبانٍ سكنية و10 منازل خاصة ومتاجر ومنشأة صناعية لم يحددها. (العربية)