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عربي-دولي
داعش يقطع طريقاً حيوياً ويهاجم قريتين في بادية دير الزور
Lebanon 24
06-04-2024
|
01:14
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأن تنظيم داعش قطع طريقاً حيوياً وهاجم قريتين في بادية دير الزور.
وذكر المرصد أن التنظيم باغت قوات الجيش السوري ومسلحين موالين لها في مناطق مأهولة بالسكان عند الشريط الفاصل بين محافظتي الرقة ودير الزور "وتمكن من تثبيت نقاط له على طريق دير الزور الرقة الحيوي، ومهاجمة قريتين تتبعان لناحية التبني في ريف دير الزور الغربي".
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وقال إن عناصر التنظيم تمركزوا في محيط قريتي القصبي والبويطية "وسط مصير مجهول يلاحق" عناصر الجيش السوري "والمسلحين والمتعاونين معه" في النقاط التي هاجمها التنظيم، مشيراً إلى خروج تعزيزات عسكرية من مدينة دير الزور باتجاه ناحية معدان لتعزيز النقاط وفتح الطريق الذي أغلقه التنظيم.
وأوضح المرصد أن القريتين تبعدان نحو ثمانية كيلومترات عن بلدة معدان عتيق، التي تعتبر مركزاً إدارياً لمحافظة الرقة.
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