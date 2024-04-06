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أستراليا ستعين مستشارا خاصا للمشاركة بالتحقيق في غارة إسرائيلية قتلت موظفي إغاثة

Lebanon 24
06-04-2024 | 01:59
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قالت الحكومة الأسترالية، السبت، إنها ستعين مستشارا خاصا للعمل مع إسرائيل لضمان "الثقة الكاملة" في التحقيقات في غارة جوية على قطاع غزة أدت إلى مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بينهم أسترالية.

وقالت وزيرة الخارجية، بيني وانغ، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون في أديلايد "ستعين الحكومة مستشارا خاصا طلبنا من الإسرائيليين العمل معه حتى يتسنى إبلاغنا بمدى ملاءمة العملية".
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وأضافت "نود أن تكون لدينا ثقة كاملة في الشفافية والمساءلة في أي تحقيق وسنواصل العمل لتحقيق ذلك".

وأقال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، ضابطين ووجه توبيخا رسميا لكبار القادة بعد أن خلص تحقيق في مقتل موظفي إغاثة بينهم الأسترالية، زومي فرانكوم، إلى وجود أخطاء جسيمة وانتهاكات للإجراءات.

ووصفت وانج إقالة الضابطين بأنها "خطوات أولى ضرورية" لكنها قالت إن الحكومة أبلغت إسرائيل في رسالة بعثت بها خلال الليل إن "التحركات الأولية تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدر بعد مدى خطورة مقتل سبعة من العاملين في المجال الإنساني".

وأضافت "لا يمكن تجاهل هذا الأمر" مشيرة إلى أنها تتوقع التحفظ على جميع الأدلة في التحقيقات.

وقال رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، قبل أيام إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونقل إليه غضب أستراليا وقلقها إزاء وفاة فرانكوم.

ووصف نتانياهو مقتل المدنيين بأنه "حدث مأساوي ألحقت فيه القوات الإسرائيلية أذى عن غير قصد بأشخاص غير مقاتلين في قطاع غزة".
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