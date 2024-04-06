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عربي-دولي

طهران: واشنطن شريكة في هجوم دمشق وسنرد بالمكان والوقت المناسبين

Lebanon 24
06-04-2024 | 03:10
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اعتبر رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري، اليوم السبت، الهجوم على قنصلية إيران في دمشق بأنها كانت بمثابة "خطوة مجنونة وواشنطن شريكة فيها".

رئيس أركان الجيش الإيراني قال إن عملية الانتقام لمقتل القيادي في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، الذي قضي في الهجوم، ستكون في الوقت والمكان المناسبين.
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وأضاف باقري، في كلمة خلال تشييع جنازة زاهدي، أن عملية الانتقام لمقتله "ستجعل العدو يندم على فعلته"، موضحا أن "طريقة الانتقام نحن من يحددها".

وقال: "فلتعلم إسرائيل أن عمرها قد انتهى وأن زوالها واضمحلالها بات قريبا".

وكان مقر القنصلية الإيرانية في دمشق تعرض للقصف يوم الاثنين الماضي مما أدى إلى مقتل 13 شخصا بينهم العميد محمد رضا زاهدي القيادي في فيلق القدس، الفرع الخارجي للحرس الثوري الإيراني.

وكان مسؤولون أميركيون كشفوا أن إسرائيل والولايات المتحدة مقتنعتان بأن إيران تستعد للانتقام من الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، وقد تستهدف إحدى السفارات الإسرائيلية بصواريخ كروز وطائرات بدون طيار، وفقاً لتقرير لشبكة CBCNews الأميركية.

وحصلت الولايات المتحدة على معلومات استخباراتية مفادها أن إيران تخطط لهجوم انتقامي من شأنه أن يشمل سرباً من طائرات بدون طيار وصواريخ كروز. ويقول المسؤولون إن التوقيت والهدف غير معروفين، ولكن الرد المتوقع على هجوم دمشق سيكون ضرب منشأة دبلوماسية إسرائيلية، ومن المرجح أن يحدث الهجوم في القريب العاجل أي قبل نهاية شهر رمضان.(العربية)



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