معطيات مثيرة عن "الموساد الإسرائيلي".. إكتشفوا أبرز مهماته!

الاستخبارات الإسرائيلية هي أحد أكثر الأجهزة الاستخبارية تأثيراً وفاعلية في العالم، وتاريخها الغني والمعقد يجعلها موضوعاً مثيراً للبحث والنقاش.

وتأسس هذا الجهاز بعد تأسيس ما يسمى بـ"دولة إسرائيل" عام 1948، ومنذ ذلك الحين لعب دوراً حاسماً في تشكيل سياسة إسرائيل وضمان أمنها.



تتألف الاستخبارات الإسرائيلية من عدة أقسام، منها جهاز الموساد الذي يُعنى بجمع المعلومات والعمليات السرية خارج إسرائيل، وجهاز الشاباك الذي يركز على مكافحة "الإرهاب" والتجسس داخل إسرائيل، والجهاز العسكري الذي يُعنى بجمع المعلومات العسكرية ودعم الجيش الإسرائيلي.



معلومات بارزة عن الإستخبارات الإسرائيلية



- "الموساد" هو اختصار لـ "استخبارات ومهمات خاصة" وهي وكالة استخبارات إسرائيلية خارجية تأسست في كانون الأول عام 1949.

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- مهمة جهاز الموساد تتمثل في جمع المعلومات وتحليلها بغرض الاستخبارات وتنفيذ عمليات سرية خارج حدود إسرائيل.



- يعمل الموساد كوكالة حكومية بتوجيهات من القادة الإسرائيليين وفقاً للمتطلبات الاستخباراتية والمهام المتغيرة.

- يتميز الموساد بالكتمان والسرية في أداء عمله، وتشمل مهامه إقامة علاقات سرية والتعامل مع قضايا الأسرى والمفقودين، بالإضافة إلى البحث والتطوير في مجال التقنيات.



- المقر الرئيسي لجهاز الموساد الإسرائيلي يقع في تل أبيب، إسرائيل، تحديداً يقع في منطقة مفترق جليلوت في تل أبيب.



- الموساد متورّط بعمليات اغتيال لأفراد تُعدّهم إسرائيل معادين لها.

- يقوم الموساد بجمع المعلومات في مجالات متنوعة مثل السياسة والعسكرة والأمن في مختلف أنحاء العالم.

- ينفذ الموساد عمليات خاصة خارج إسرائيل من بينها عمليات إغتيال.

- يجري الموساد البحوث والتقييمات لمعلوماته المجمّعة لاستخدامها في تقديم توصيات وتقارير إلى الجهات الرسمية السياسية والأمنية في إسرائيل.

- شعار الموساد يحمل شمعداناً وعبارة "دون حيل يسقط الشعب، والخلاص بالمشورة"، وهذا يشير إلى أن الموساد يعتمد على جميع الوسائل الممكنة لضمان أمن إسرائيل.



هيكلة جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد":



الموساد يتألف من ثلاثة أقسام رئيسية:



1. قسم المعلومات: يقوم بجمع المعلومات وتحليلها بغية الفهم الأفضل للأحداث والتطورات في مختلف أنحاء العالم.



2. قسم العمليات: هذا القسم يخطط وينفذ العمليات الخاصة مثل التخريب والخطف والاغتيال ضمن إطار استراتيجي للدولة.



3. قسم الحرب النفسية: يشرف على تطوير وتنفيذ العمليات ذات الطابع النفسي لنشر الفكر الصهيوني.



بالإضافة إلى ذلك، يدير الموساد مدرسة لتدريب المندوبين والعملاء في مدينة حيفا، حيث يتعلمون قواعد العمل السري والأمور المتعلقة بالأنشطة التجسسية.



الوحدات والأقسام الفرعية في الموساد تشمل:



تيفل: يُعنى بالعلاقات المخابراتية والدبلوماسية.



سومت: مسؤول عن تشغيل ضباط جمع المعلومات وشبكة العملاء في جميع أنحاء العالم.



قيساريا: متخصص في العمليات الخاصة، بما في ذلك التصفيات والاغتيالات، ويضم وحدات مقاتلة.



كيدون: يتألف مما يقارب أربعين عنصراً متخصصاً في أساليب التصفية والاغتيال لمواجهة الأعداء.



نبيعوت: مسؤول عن الحصول على المعلومات الاستخبارية باستخدام وسائل إلكترونية وتكنولوجية متقدمة.



بالإضافة إلى الوحدات التنفيذية، هناك ثلاثة أقسام غير تنفيذية في الموساد:



1. القسم الاستخباراتي: يشمل قسم الأبحاث وتقدير الموقف السياسي، ويهتم بتحديد الأهداف بعيدة المدى للموساد.



2. تسفريريم: يهدف إلى حماية اليهود والدفاع عنهم في جميع أنحاء العالم.



3. الوحدة التكنولوجية: تُعنى بالتكنولوجيا وتعمل بشكل متناسق مع الوحدات التنفيذية في الموساد لدعمها بالتكنولوجيا والأدوات التقنية اللازمة. (trt)