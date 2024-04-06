عمليات تهريب مقابل 1250 دولار.. هذا ما كشف عن المهرّب

أوقف فرع الأمن الجنائي بريف دمشق مواطناً كان يقوم بتسفير عدد من الأشخاص والعائلات بطريقة غير شرعية مقابل مبلغ مادي.



واشار رئيس فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق، عبد الرحيم كيالي، الى أنه "في إطار المتابعة والجهود الحثيثة في مكافحة الجريمة ومن أخطرها ظاهرة تهريب المهاجرين غير الشرعيين من قبل المهربين الذين تسببوا بإزهاق أرواح عددا كبيرا من الأشخاص والتي تعتبر عملية خطيرة تنطوي على استغلالهم وتدخل ضمن إطار الإتجار بالبشر، فإن مكافحة المهربين ومنظماتهم الإجرامية تعتبر أولوية في عملنا للكشف عنهم حتى ينالو جزائهم".

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ولفت الى أن "وسائل الإعلام تداولت مؤخرا حادثة غرق مركبة مقابل سواحل طبرق الليبية راح ضحيتها 17 شخصا من السوريين أثناء تهريبهم إلى أوروبا، ونتيجة المتابعة والتواصل مع ذوي الضحايا وهم من بلدتي كناكر وسعسع، في ريف دمشق تبين أن جميهم كانوا على تواصل مع شخص واحد مجهول الهوية بالنسبة لهم، معروف فقط برقم هاتف خارجي أوروبي".



وقال: "من خلال البحث والتحري استطعنا معرفة هوية الفاعل، ومن خلال تكثيف الجهود وبعملية نوعية تمكنا من استدراجه وإلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على تسفير الأشخاص بطريقة غير مشروعة إلى ليبيا لقاء مبلغ مالي (1250 دولار أميركي) بالاشتراك مع شخص آخر يقوم بانتظارهم في ليبيا لتهريبهم إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية، من خلال قوارب متهالكة ومكتظة بالركاب في ظل انعدام معايير السلامة".



وأشار إلى أنه "سيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".