بينهم عنصر بارز.. إيران تعتقل 3 من تنظيم "داعش"

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أعلنت الشرطة الإيرانية اعتقال عنصر بارز في تنظيم داعش وعضوين آخرين في التنظيم بتهمة التخطيط لهجوم انتحاري خلال عيد الفطر الذي يحل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.وذكرت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن الشرطة أن محمد ذاكر المعروف باسم "رامش" والعضوين الآخرين اعتقلوا في كرج غربي العاصمة طهران في أعقاب اشتباكات.وقالت الشرطة إنها ألقت القبض أيضا على 8 آخرين كانوا بصحبتهم.وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجيرين في إيران في كانون الثاني أسفرا عن مقتل قرابة 100 شخص وإصابة العشرات خلال تأبين أقيم لإحياء الذكرى الرابعة لاغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الذي قُتل في العراق في هجوم بطائرة أميركية مسيرة في 2020.واعتقلت إيران 35 شخصا في كانون الثاني من بينهم قائد بفرع التنظيم في أفغانستان (داعش-خراسان)، الذي قالت إنه على صلة بالتفجيرين اللذين وقعا في الثالث من كانون الثاني في مدينة كرمان بجنوب شرق البلاد.