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عربي-دولي

في عملية مشتركة.. إسرائيل تعلن استعادة جثة رهينة

Lebanon 24
06-04-2024 | 06:33
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أعلن الجيش الإسرائيلي إستعادة جثة الرهينة، إلعاد كاتسير، من خان يونس في قطاع غزة، في عملية مشتركة للجيش مع جهاز الأمن العام (الشاباك).

وكان كاتسير قد قُتل أثناء احتجازه بعد اختطافه من قبل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية مع والده، خلال هجمات 7 تشرين الأول على إسرائيل.
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