تحرك أميركي مرتقب بشأن البضائع الإسرائيلية.. اليكم التفاصيل

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نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مسؤولين أميركيين إن الولايات المتحدة "تعتزم وضع ملصقات" على البضائع الآتية من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.وذكرت الصحيفة أن الخطوة تعتبر بمثابة "علامة أخرى على استياء" البيت الأبيض من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.وتهدف الخطوة إلى زيادة الضغط على إسرائيل، في ظل عنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فيما لم يتم تحديد الموعد النهائي لتنفيذها، وفقاً للصحيفة.ويعكس هذا القرار المرتقب، سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب التي أعلنها عام 2020، والتي تسمح بوضع ملصقات "صنع في إسرائيل" على المنتجات المصنعة في مستوطنات الضفة الغربية.