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عربي-دولي

روسيا... إجلاء 700 شخص من منازلهم عقب انهيار سد في مدينة أورسك

Lebanon 24
06-04-2024 | 08:26
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 أعلنت السلطات الروسية إجلاء 711 شخصا، بينهم 201 طفل، من منطقة البلدة القديمة في مدينة أورسك وسط استمرار ارتفاع منسوب المياه في فيضان تسبب فيه انهيار سد مساء أمس الجمعة، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إنها تستخدم قوارب ومركبات صالحة لجميع التضاريس في عملية الإجلاء، مضيفة أن كثيرين ممن رفضوا الإخلاء سابقا يطلبون الآن من رجال الإنقاذ نقلهم إلى مناطق آمنة.
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