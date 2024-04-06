الحكومة الكويتية تقدّم استقالتها

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قدّم رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ محمد صباح السالم الصباح، اليوم السبت، استقالة الحكومة الكويتية إلى أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعد يوم من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الأمة.وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إنّه "تطبيقًا لحكم المادة 57 من الدستور، فقد رُفعت إلى حضرة أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، استقالة الحكومة من الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء".