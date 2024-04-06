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عربي-دولي

بتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة.. هذا ما وجد بحوزة راكب في المطار! (صورة)

Lebanon 24
06-04-2024 | 09:26
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ضبطت سلطات جمارك مطار سفنكس التابعة للإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، راكب مصري بحوزته كمية من العقاقير المدرجة بجداول المخدرات.

ونقلت وسائل اعلام عن مصادر إنه خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران "ويز اير" الاتية من ميلانو، "استوقفت سلطات جمارك المطار أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، تبين وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب".
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وذكرت المصادر أن رئيسة القسم المشرف على صالة الوصول بمطار سفنكس، نورا السيد عبد الحميد، قامت بتكليف مهمة من قبل عناصر التفتيش، تتضمن تفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن "ضبط 37 شريطا لعقاقير مدرجة بجداول عبارة عن 16 شريطا لعقار (بريغابالين) 500 مل فيه 224 كبسول، 4 شريط لنفس العقار المخدر فيه 56 كبسول، 17 شريط لعقار (أوكسي كونتين) المخدر فيه 161 قرص".

وأضافت المصادر أن القائم بأعمال مدير إدارة جمرك مطار سفنكس، حسام الدين أبو الفضل شقوير، "أمر بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2024، وذلك بعد العرض على رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، ماجد موسى، والمطارات التابعة والذي أحال الراكب للنيابة المختصة".

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