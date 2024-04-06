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عربي-دولي

في القاهرة... اجتماعات الأحد لبحث سبل استعادة الهدوء بقطاع غزة

Lebanon 24
06-04-2024 | 10:16
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لفتت مصادر مصرية رفيعة المستوى إلى أن القاهرة ستستضيف الأحد اجتماعات لبحث سبل استعادة الهدوء بقطاع غزة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن "الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة بالقاهرة".
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وأضافت: "بدعوة مصرية وفد قيادي من حماس يصل إلى القاهرة غدا لبحث تطورات وقف إطلاق النار في غزة".

كما أشارت إلى أن "رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري ووفد إسرائيلي سيشاركون في مفاوضات القاهرة بشأن التهدئة في غزة".

وكانت حركة حماس أعلنت بدورها، السبت، أن وفدا برئاسة خليل الحية القيادي في الحركة سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة من أجل محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
 
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