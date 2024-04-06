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عربي-دولي

بعد مقتله مع آخرين بغارة إسرائيلية بدمشق.. صورة تنتشر لخامنئي وزاهدي

Lebanon 24
06-04-2024 | 13:07
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نشرت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت، صورة تجمع المرشد الإيراني علي خامنئي، بمستشار الحرس الثوري العميد محمد رضا زاهدي، الذي قتل مع آخرين بغارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.
 
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الإعلام الإيراني ينشر صورة تجمع بين خامنئي وزاهدي (صورة)


وأعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الاثنين الماضي، مقتل 7 عسكريين في صفوفه، بينهم مستشاران كبيران، بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وبعد ذلك، هدّدت إيران بأن الرد على الغارة سيكون حتمياً، وقد تحدثت تقارير إعلامية عن رفع حالة التأهب في الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، استعدادا لهجوم كبير من قبل إيران خلال الأسبوع المقبل، فيما رجحت تقارير أخرى أن يكون الرد الإيراني مباشر. (روسيا اليوم)
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