بعيداً عن السياسة: ترامب "دي جي" بنواديه.. فما هي أغانيه المفضلة؟





وحسب ما أورده موقع أكسيوس الأميركي، فإن تنسيق الأغاني في نوادي ترامب بات مصدر شغفه، إذ يطلق عليه روّاد أنديته "دي جي تي".

Advertisement

وكشف أن قائمة "دي جي ترامب" تشتمل على أغانٍ كلاسيكية مثل "The Phantom of the Opera"، و"Superstar" من "Jesus Christ Superstar"، و"Suspicious Minds" لإلفيس بريسلي، و"Hello" لليونيل ريتشي، و"November" لفرقة Guns N' Roses. Rain"، بالإضافة إلى الثنائي جيمس براون ولوتشيانو بافاروتي "إنه عالم الرجل".



وصرح شخص مقرب من الرئيس السابق لموقع "أكسيوس" أن قائمة الأغاني الخاصة بترامب تخص مشاهير عالم الغناء وأغان يعرفها الجميع"، لافتا إلى أن أنه يستخدم نفس قائمة التشغيل سواء كان في مارالاغو أو في نادي الجولف الخاص به في بيدمينستر، بنيو جيرسي. كشفت الصحافة الأميركية، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ليس فقط هاو لسماع الموسيقى، بل يفضل أن يكون منسق الأغاني المقيم في نواديه، ولديه قائمة تشغيل على جهاز الآيباد الخاص به.وحسب ما أورده موقع أكسيوس الأميركي، فإن تنسيق الأغاني في نوادي ترامب بات مصدر شغفه، إذ يطلق عليه روّاد أنديته "دي جي تي".وكشف أن قائمة "دي جي ترامب" تشتمل على أغانٍ كلاسيكية مثل "The Phantom of the Opera"، و"Superstar" من "Jesus Christ Superstar"، و"Suspicious Minds" لإلفيس بريسلي، و"Hello" لليونيل ريتشي، و"November" لفرقة Guns N' Roses. Rain"، بالإضافة إلى الثنائي جيمس براون ولوتشيانو بافاروتي "إنه عالم الرجل".وصرح شخص مقرب من الرئيس السابق لموقع "أكسيوس" أن قائمة الأغاني الخاصة بترامب تخص مشاهير عالم الغناء وأغان يعرفها الجميع"، لافتا إلى أن أنه يستخدم نفس قائمة التشغيل سواء كان في مارالاغو أو في نادي الجولف الخاص به في بيدمينستر، بنيو جيرسي.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسليط الضوء على عمل ترامب كمنسق أغاني، ففي شباط 2022 أعلن الرئيس الأميركي السابق، اعتزامه القيام بوظيفة جديدة داخل منتجعه الخاص في ولاية ‏فلوريدا الأميركية.



وورد في مذكرة تم إرسالها إلى أعضاء نادي منتجع "مارالاغو" ببالم بيتش، حيث يقيم ترامب مع زوجته ميلانيا، أنه سيلعب دور منسق أغاني (دي جي) خلال حفلات العشاء المقامة هناك في سهرات الجمعة والسبت من كل أسبوع.



وتضمنت المذكرة التي نشرتها ماغي هابرمان، من صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عبر حسابها على "تويتر": "ستكون الموسيقى مذهلة وستكون ممتعة للغاية، وستستمر حتى وقت متأخر من المساء". (العربية)