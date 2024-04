بعيداً عن السياسة: ترامب "دي جي" بنواديه.. فما هي أغانيه المفضلة؟

Advertisement

كشفت الصحافة الأميركية، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ليس فقط هاو لسماع الموسيقى، بل يفضل أن يكون منسق الأغاني المقيم في نواديه، ولديه قائمة تشغيل على جهاز الآيباد الخاص به.وحسب ما أورده موقع أكسيوس الأميركي، فإن تنسيق الأغاني في نوادي ترامب بات مصدر شغفه، إذ يطلق عليه روّاد أنديته "دي جي تي".وكشف أن قائمة "دي جي ترامب" تشتمل على أغانٍ كلاسيكية مثل "The Phantom of the Opera"، و"Superstar" من "Jesus Christ Superstar"، و"Suspicious Minds" لإلفيس بريسلي، و"Hello" لليونيل ريتشي، و"November" لفرقة Guns N' Roses. Rain"، بالإضافة إلى الثنائي جيمس براون ولوتشيانو بافاروتي "إنه عالم الرجل".وصرح شخص مقرب من الرئيس السابق لموقع "أكسيوس" أن قائمة الأغاني الخاصة بترامب تخص مشاهير عالم الغناء وأغان يعرفها الجميع"، لافتا إلى أن أنه يستخدم نفس قائمة التشغيل سواء كان في مارالاغو أو في نادي الجولف الخاص به في بيدمينستر، بنيو جيرسي.