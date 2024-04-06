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بضربة جوية بغزة.. من هو القيادي في حماس أكرم سلامة الذي اغتالته إسرائيل؟

Lebanon 24
06-04-2024 | 14:55
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أسفرت ضربة جوية إسرائيلية على جنوبي قطاع غزة الأربعاء الماضي، عن اغتيال قيادي كبير في الأمن الداخلي لحركة حماس، بحسب ما أعلنه جيش العدو الإسرائيلي والشاباك.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" في بيان مشترك، إن "قوات الأمن قتلت أكرم عبد الرحمن حسين سلامة"، ووصفه بأنه "قيادي بارز في جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس".
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وبحسب المتحدث، فإن سلامة شغل عدة مناصب رئيسية في حماس، منها رئيس منطقة خان يونس، وكان مسؤولاً عن التخطيط لهجمات في إسرائيل.

فمن هو أكرم سلامة؟
بحسب الناطق باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه من مسؤولي الجهاز الداخلي لحماس. وذكر أنه تولى عدة مناصب رفيعة في الحركة، ومنها نائب رئيس محافظة خان يونس.

وأكرم سلامة البالغ من العمر 51 عاماً، هو أسير فلسطيني سابق في السجون الإسرائيلية، وجرى إطلاق سراحه ضمن ما يعرف بصفقة جلعاد شاليط عام 2011.

وقضى 22 عاماً من عمره في السجون الإسرائيلية من أصل 30 عاماً هي مدة محكوميته.

وحاصل سلامة على شهادة التمريض ويلقب بـ "خادم الأسرى"، وكان مسؤولاً عن صحة الأسرى في سجن الرملة. كما أنه شقيق القيادي في الجناح المسلح لحركة حماس، الأسير حسن سلامة، الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد 48 مرة، بعد أن رفضت إسرائيل الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى عام 2011.

وأكدت وسائل إعلام مقربة من حماس استشهاد أكرم سلامة، لكنها لم تشر إلى المنصب الذي كان يتولاه في الحركة. (العربية)
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