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عربي-دولي
ماسك يتحدث عن موعد نهاية وجود البشرية على الأرض.. فماذا قال؟
Lebanon 24
06-04-2024
|
15:23
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أكد رجل الأعمال الأميركي ومالك منصة "إكس" إيلون ماسك، أن الحضارة الإنسانية، لن تدوم إلا بضع مئات من السنين إذا لم تفكر البشرية في العيش بين الكواكب".
وأجاب ماسك عن سؤال الصحفي والناشط الأميركي، إد كراسنشتاين، حول نهاية الحضارة الإنسانية، قائلا: "إذا أصبحنا نتعايش بين الكواكب ثم بين النجوم، فإن حضارتنا ستستمر لملايين السنين، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فمن المحتمل أن تنتهي الحضارة الإنسانية خلال بضع مئات من السنين فقط".
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وأضاف: "تحتاج البشرية إلى الحفاظ على مستواها التكنولوجي الحالي، حتى يصبح المريخ مكتفيا ذاتيا بشكل كامل، وهو ما يمكن أن يحدث في غضون 20 عاما".
وسبق أن وصف ماسك الانهيار الديموغرافي، بأنه أكبر مشكلة تهدد البشرية على وجه الأرض. (روسيا اليوم)
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