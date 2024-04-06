اصطدام طائرتين على أرض مطار هيثرو في لندن.. هل من إصابات بين الركاب؟ (فيديو)

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أعلنت شركتا طيران "فيرجن أتلانتيك"، والخطوط الجوية البريطانية، أن طرف جناح طائرة تابعة للشركة الأولى، لم يكن على متنها ركاب، اصطدم بطائرة متوقفة تابعة للثانية أثناء قطرها على أرض مطار هيثرو في لندن، اليوم السبت.وقال مطار هيثرو، أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما بالمسافرين، إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين الركاب، وإنه لا يتوقع استمرار تأثير هذا الحادث على أي من عملياته، مؤكداً أنه يتعامل مع الحادث بالتعاون مع خدمات الطوارئ وشركتي الطيران.وأكدت الخطوط الجوية البريطانية، في بيان، أن "فرقها الهندسية تقيّم طائراتها، ووفرت طائرة بديلة للحد من أثر الحادث على عملائها"، فيما قالت "فيرجن أتلانتيك" إن طائرتها من طراز بوينغ 787-9، وإنها كانت قد أتمت لتوها إحدى الرحلات.وأوضحت أن الحادث وقع عند مبنى الركاب الثالث، بينما كان يتم قطرها إلى منطقة أخرى.وقال متحدث باسم "فيرجن أتلانتيك": "بدأنا تحقيقا كاملا وشاملا، وتجري فرقنا الهندسية فحوص الصيانة على الطائرة التي تم إخراجها من الخدمة في الوقت الحالي".وأضاف أن الحادث لن يؤثر على برامج رحلات الشركة اليوم. (سكاي نيوز)