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خلال تظاهرات ضد نتنياهو.. عملية دهس لمتظاهرين إسرائيليين في تل أبيب

Lebanon 24
06-04-2024 | 16:35
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وقعت عملية دهس لمتظاهرين إسرائيليين مساء اليوم السبت، في تل أبيب وذلك خلال احتجاجهم على سياسة حكومة بنيامين نتنياهو.
 
وأفادت صحيفة إسرائيل اليوم"، بأن "سيارة دهست 3 متظاهرين إسرائيليين"، مشيرة إلى أن "إصاباتهم تراوحت ما بين متوسطة وخفيفة، وذلك خلال مطالبتهم بصفقة تبادل للمحتجزين مع حركة حماس".
 
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بدورها، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن سائق السيارة قد هاجم المتظاهرين لفظيا قبل دهسهم، حيث دهس ثلاثة أشخاص، منهم سيدة تبلغ من العمر 50 عاما وأخرى شرطية، في وقت ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على سائق السيارة.

وبحسب القناة، فإن المتظاهرين كانوا على طريق "بينغ" في مدينة تل أبيب، وأن السائق دهسهم وواصل السير، فيما نجحت الشرطة في القبض عليه.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرحت وزيرة إسرائيلية، بأن أشخاصا من المتظاهرين يريدون اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. (سبوتنيك)
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