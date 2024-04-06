ملكة هولندا المستقبلية تستعد لأول حدث ملكي لها.. تعرّفوا اليها

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من المتوقع أن تنضم الملكة المستقبلية لهولندا الأميرة كاترينا أماليا ابنة الملك الهولندي ويليم ألكسندروالملكة ماكسيما، لوالديها في أول مأدبة رسمية لها عندما يزور الملك الإسباني فيليب والملكة ليتيزيا، هولندا يومي 17 و18 من نيسان الجاري.وسيستضيف الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما، الزوجان الملكيان الإسبانيان؛ الملك فيليب والملكة ليتيزيا، في حفل عشاء كبير، في القصر الملكي في أمستردام، الذي عادة ما يُلقي كلا الملكين فيه كلمة.وعلى الرغم من أن وريثة العرش الهولندي البالغة من العمر 20 عاماً، قد شاركت سابقاً في مناسبات ملكية وارتدت تاجاً ملكياً، الا أن هذه المناسبة ستكون الأولى لها بوصفها مشاركة في مأدبة رسمية. وبهذه المشاركة، تتوسع الأميرة كاترينا أماليا في أدوارها الملكية استعداداً لتولي زمام الحكم في المستقبل بوصفها ملكة هولندا.الأميرة كاترينا أماليا سبق لها أن شاركت في العديد من الأحداث الملكية الرسمية التي ارتدت فيها تاجاً ملكياً، وقد ارتدت أول تاج ملكي لها عام 2022 عندما رافقت والديها للنرويج لحضور حفل يوم ميلاد الأميرة إنغريد ألكسندرا الملكة النرويجية المستقبلية الثامن عشر. (سيدتي)