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جهاز الإحصاء الفلسطيني: إسرائيل تقتل 4 أطفال بغزة كل ساعة

Lebanon 24
06-04-2024 | 23:15
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أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن القوات الإسرائيلية تقتل حوالي 4 أطفال كل ساعة في قطاع غزة.

 وقال الجهاز في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم السبت، إن 43 ألفا و349 طفلا يعيشون دون والديهم أو دون أحدهما، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من  تشرين الأول الماضي.

وأوضح أن من بين الشهداء الـ33 ألفا ما يزيد على 14 ألفا و350 من الأطفال ويشكلون 44% من إجمالي عدد  الضحايا في قطاع غزة.

 من جهته، قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" جيمس إلدر، إن أكثر من 600 ألف طفل في رفح جنوب قطاع غزة، يعانون من الجوع والخوف ويواجهون خطر هجوم إسرائيلي.

 ونشرت "اليونيسف" في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي على منصة "إكس" مقطع فيديو لإلدر يتحدث فيه عن معاناة الأطفال الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في رفح تحت الهجمات الإسرائيلية بعد أن نزح إليها 1.5 مليون شخص.

( روسيا اليوم)

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