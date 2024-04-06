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عربي-دولي

سوناك: بريطانيا "مصدومة من حمام الدم" في غزة

Lebanon 24
06-04-2024 | 23:35
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قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، السبت، إن المملكة المتحدة "مصدومة من حمام الدم" في غزة و"هذه الحرب الرهيبة يجب أن تنتهي".

 وفي بيان نشره بعد 6 أشهر على بدء الحرب وبعد أن جدد من خلاله التأكيد على مواصلة المملكة الدفاع عن حق إسرائيل في هزيمة تهديد حماس والدفاع عن أمنها، قال سوناك إن "المملكة المتحدة بأكملها مصدومة من حمام الدم، وقد روعنا مقتل الأبطال البريطانيين الشجعان الذين نقلوا الطعام للمحتاجين في غزة"، في إشارة إلى مقتل 7 عمال إغاثة من بينهم ثلاثة بريطانيين في غارة بمسيّرة إسرائيلية بعد أن أشرفوا على تفريغ شحنة مساعدات نقلتها سفينة من قبرص.

وأردف سوناك بالقول "هذه الحرب الرهيبة يجب أن تنتهي، يجب إطلاق سراح الرهائن، والمساعدات يجب أن تتدفق".

 وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن "أطفال غزة بحاجة إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق نار مستدام طويل الأمد".

واعتبر أن هذه هي "أسرع طريقة لإخراج الرهائن وتوصيل المساعدات".

 وذكر في بيانه "من أجل مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يستحقون جميعا العيش في سلام وكرامة وأمن، فإن هذا هو ما سنواصل العمل لتحقيقه".

( روسيا اليوم)

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