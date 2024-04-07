ترامب يشبّه نفسه بنيلسون مانديلا.. وهكذا سخرت منه حملة بايدن

شبّه الرئيس الأميركي السابق ومرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب السبت نفسه بـ"مانديلا العصر الحديث"، في خطوة انتقدها بشدة معسكر منافسه الرئيس الديمقراطي جو بايدن.



وجاء تصريح ترامب من خلال منشور على شبكته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي.

لماذا شبّه ترامب نفسه بمانديلا؟

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خلال العام الماضي، وجّه القضاء إلى الرئيس السابق اتهامات في أربع دعاوى جنائية تصل العقوبة في كل منها إلى السجن. خلال العام الماضي، وجّه القضاء إلى الرئيس السابق اتهامات في أربع دعاوى جنائية تصل العقوبة في كل منها إلى السجن.

الملياردير المثير للجدل متّهم في إحدى هذه الدعاوى بدفع أموال بطريقة مخالفة للقانون إلى نجمة أفلام إباحية للتكتّم على علاقة تقول إنها جمعتهما سويا، وستبدأ المحاكمة في هذه القضية اعتبارا من 15 نيسان.

يهاجم ترامب بانتظام القاضي خوان ميرشان المكلف ترؤس هذه المحاكمة، وذلك عبر رسائل تحريضية ينشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، في حين فرض القاضي قيودا على التصريحات الصادرة عن المتّهم والمتعلّقة بهذه الدعوى.

في منشور طويل جدا نشره على شبكته "تروث سوشال"، فصّل ترامب بإسهاب هذه القيود المفروضة عليه، متّهما القاضي بـ"انتهاك القانون والدستور في الوقت نفسه".

وقال ترامب "إذا كان هذا الدجّال المنحاز يريد أن يزجّ بي في السجن لقولي الحقيقة الواضحة والجليّة، فسأصبح بكل سرور نيلسون مانديلا العصر الحديث، سيكون ذلك شرفا عظيما".





ليست المرة الأولى



هذه ليست المرة الأولى التي يقارن فيها ترامب نفسه بالزعيم التحرري الجنوب إفريقي الذي أنهى نظام الفصل العنصري في بلاده في تسعينيات القرن الماضي بعدما أمضى 27 عاما في السجن.

وفي تجمّع انتخابي في 2023 قارن ترامب نفسه بالرئيس الجنوب إفريقي الذي رحل في 2013.

قبل أيام قليلة وصل الأمر بترامب لأن ينشر على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي رسما يظهر فيه السيد المسيح جالسا بجانبه في قاعة المحكمة كما لو أن الاثنين يحاكمان سويا.

وسارعت حملة الرئيس الديمقراطي جو بايدن المرشح لولاية ثانية في انتخابات الخامس من نوفمبر إلى انتقاد ترامب على هذه المقارنات.

وبنبرة ملؤها السخرية، قالت المتحدثة باسم الحملة ياسمين هاريس في بيان "تخيّل أن تكون أنانيا لدرجة أنّك تقارن نفسك بالسيد المسيح وبنيلسون مانديلا في غضون أسبوع ونيّف". (سكاي نيوز)