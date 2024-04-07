Advertisement

عربي-دولي

شقيقة بيلا وجيجي حديد تؤسس شركة أفلام.. كرستها لصالح فلسطين

Lebanon 24
07-04-2024 | 00:15
A-
A+
Doc-P-1184128-638480703935613710.jpg
Doc-P-1184128-638480703935613710.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أسست ألانا حديد، الأخت الكبرى غير الشقيقة لعارضتي الأزياء الأميركيتين الشهيرتين من أصل فلسطيني جيجي وبيلا حديد، مؤسسة مستقلة لتوزيع وإنتاج وتمويل الأفلام، كرستها لصالح الشعب الفلسطيني.

 وذكر موقع "ديدلاين" المهتم بأخبار هوليوود، السبت، أن ألانا، أعلنت أنها ستترأس شركة جديدة لإنتاج وتوزيع الأفلام.

وأكد الموقع، أن الشركة تهدف إلى توفير ملاذ آمن "للأصوات المستبعدة الساعية إلى المقاومة الإبداعية" وتثقيف الجماهير على مقاومة الظلم.

 والمشروع الأول لشركة "Watermelon Pictures"، التي تصفها ألانا، بأنها "مؤسسة فلسطينية مستقلة لتوزيع وإنتاج وتمويل الأفلام"، سيكون فيلما وثائقيا بعنوان "Walled Off".

 ووفق البيان، سيحكي الفيلم الوثائقي قصة فندق "Walled Off" الواقع في مدينة بيت لحم، بالضفة الغربية، والمطل على "جدار الفصل".

 والفيلم الوثائقي، كتبه وأخرجه المخرج الأميركي من أصل فلسطيني وإيطالي فين أرفوسو، الذي خطط لتسليط الضوء على حياة الفلسطينيين القاطنين في المنطقة، وشارك في إنتاجه أنور حديد، شقيق الأخوات الثلاثة.

( الأناضول)
Advertisement

 

عربي-دولي

المرأة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:53 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2024-04-07
03:13 | 2024-04-07
03:00 | 2024-04-07
02:54 | 2024-04-07
02:43 | 2024-04-07
02:40 | 2024-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24