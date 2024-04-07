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عربي-دولي

حليف بوتين... بيليغريني يفوز بالانتخابات الرئاسية في سلوفاكيا

Lebanon 24
07-04-2024 | 00:10
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فاز بيتر بيليغريني، حليف الحكومة الشعبوية المؤيدة لروسيا، في الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت في سلوفاكيا، بحسب نتيجة رسمية شبه نهائية استنادا إلى فرز 96 في المئة من الأصوات.
وحصل بليغريني، رئيس البرلمان حاليا ورئيس الوزراء سابقا، على 54 في المئة من الأصوات.
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وفي المقابل حصل الدبلوماسي المؤيد لأوروبا والداعم لأوكرانيا إيفان كورتسوك على 46 في المئة من الأصوات، بحسب النتيجة الصادرة عن مكتب الإحصاء السلوفاكي.
وأقرّ كورتسوك بهزيمته في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، وهنأ بيليغريني على فوزه في كلمة ألقاها في مقر حملته الانتخابية وبثها التلفزيون على الهواء مباشرة.
وكانت سلوفاكيا قد جمّدت في تشرين الاول الماضي قرارات تقضي بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بعد فوز الشعبويين المعارضين لهذا الأمر في الانتخابات التشريعية، بحسب ما أعلنت الرئاسة وقتها. (سكاي نيوز)
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