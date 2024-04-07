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عربي-دولي

زعيم المعارضة الإسرائيلية يزور واشنطن وسط خلافات بشأن غزة

Lebanon 24
07-04-2024 | 00:35
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يزور زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، الأحد، الولايات المتحدة، في ظل استمرار التوترات بين البيت الأبيض وحكومة بنيامين نتنياهو.

 وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة)، إنّ لابيد، يغادر تل أبيب، ليلة السبت/ الأحد إلى واشنطن، حيث يلتقي أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي ومسؤولين آخرين بالبيت الأبيض.

 وبحسب الصحيفة العبرية، فإنّ هذه المرة الأولى منذ حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد التي يفتح فيها الأميركيون أبواب البيت الأبيض لرئيس المعارضة.

 وأشارت "يديعوت أحرنوت" إلى أنّ اجتماعات لابيد، مع مسؤولين أميركيين "ستركز على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وجهود إطلاق سراح الأسرى المحتجزين بغزة، ومسألة الحدود الشمالية" مع لبنان.

 وتأتي زيارة لابيد إلى واشنطن، بعد زيارتين قام بهما وزير الدفاع يوآف غالانت، وعضو مجلس الوزراء الحربي بيني غانتس، الشهر الماضي، في وقت يزداد فيه التوتر بين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن، وخاصة عقب قتل الجيش الإسرائيلي 7 من موظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي".

( الأناضول)
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