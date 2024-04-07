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اعتقال إرهابي شارك في هجوم على دورية للأمن جنوب شرقي ايران

Lebanon 24
07-04-2024 | 01:05
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أعلنت السلطات الأمنية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، اعتقال أحد "الإرهابيين" الضالعين في الهجوم على دورية لقوى الأمن الداخلي في مدينة كورين أمس السبت.
 
وقال المركز الإعلامي لقيادة قوى الأمن الداخلي الإيراني في محافظة سيستان وبلوشستان ببيان: "إن الإرهابيين هاجموا دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي في مدينة كورين القريبة من مدينة زاهدان (مركز المحافظة) ما أدى إلى استشهاد 2 من عناصر الأمن وجرح ثالث".
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وأضاف البيان أن "الإرهابي المعتقل كان قد أصيب أثناء الاشتباك وأن البحث جار عن باقي الإرهابيين لاعتقالهم".
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن "ضابطين قتلا من شرطة كورين في مدينة زاهدان، وأصيب شخص آخر خلال الاشتباك مع مسلحين مجرمين في المدينة".
وأشارت إلى أنه "حاول ضابطا شرطة التدخل وإنهاء أعمال الشغب، لكن هؤلاء المجرمين بدأوا في إطلاق النار وقتلوا الضباط".
وكان المساعد الأمني لمحافظ مدينة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرقي إيران، علي رضا مرحمتي، أعلن في وقت سابق أن قوات الأمن تمكنت من إحباط هجوم مسلح استهدف مقرات أمنية بمحافظة سيستان وبلوشستان مساء الأربعاء الماضي، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المنفذين ورجال الأمن. (RT)
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