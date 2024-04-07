حريق بمنصة نفط بحرية في المكسيك

أفادت وكالة رويترز بأن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح مختلفة الخطورة في حريق بمنصة نفط بحرية في خليج المكسيك.





وقالت شركة الطاقة المكسيكية الحكومية Pemex، إن الحريق اندلع في إحدى منصاتها في خليج المكسيك، مما أدى إلى إصابة تسعة من العاملين هناك.

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ونقلت وكالة رويترز عن بيان للشركة الحكومية المذكورة، أن اثنين من المصابين يعملان في الشركة نفسها، أما السبعة الباقون فهم من العاملين في شركات أخرى.

وأشار البيان إلى أنه تم نقل كل المصابين إلى المستشفى، ولا يوجد أي تهديد لحياتهم.

وتدل المعلومات المتوفرة على أن الحريق اندلع في وقت متأخر من المساء في جزء من منصة "Akal B" حيث توجد خطوط أنابيب الغاز.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور التقطت من قارب بالقرب من المنصة ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أعمدة ضخمة من الدخان الأسود تتصاعد من البنية التحتية للنفط والغاز.

في تموز من العام الماضي، اندلع حريق هائل في منصة بحرية تابعة لشركة النفط والغاز الحكومية "بيمكس" قبالة ساحل كامبيتشي في خليج المكسيك، أسفر عن وقوع قتلى وجرحى. (RT)