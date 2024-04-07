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عربي-دولي

كاميرون: بريطانيا ترسل سفينة لمساعدة غزة وسط المجاعة

Lebanon 24
07-04-2024 | 02:00
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أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة مساعدات عسكرية ومدنية للمساهمة في إنشاء ممر بحري لتوصيل المساعدات لقطاع غزة.

 وقالت وزارتا الخارجية والدفاع في بريطانيا، إن سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية ستقدم مساعدات لغزة في إطار جهد دولي يهدف إلى إقامة ممر بحري إنساني جديد في أوائل أيار.

 وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن الجهود متعددة الجنسيات، التي تضم الولايات المتحدة وقبرص وشركاء آخرين، ستعمل على تطوير رصيف مؤقت جديد قبالة ساحل غزة.

 وأضاف كاميرون في بيان: «الوضع في غزة مأساوي واحتمال المجاعة حقيقي. سنظل ملتزمين بتوصيل المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها».

 وقال مكتب كاميرون إن وزير الخارجية تعهد أيضاً بتقديم 9.7 مليون جنيه إسترليني (12.26 مليون دولار) للمساعدة في إقامة الممر البحري من قبرص إلى غزة.

 وأوضحت الخارجية البريطانية، أن المبادرة ستشهد فحص المساعدات مسبقاً في قبرص وإرسالها مباشرة إلى غزة، من خلال الرصيف الأميركي المؤقت الجديد الذي يتم إقامته قبالة الساحل أو عبر ميناء أسدود بعد موافقة إسرائيل على فتحه.

 وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، إن الرصيف المؤقت الجديد على ساحل غزة سيستقبل سفن الشحن لتوصيل المساعدات عن طريق البحر.

 وقالت الحكومة إن فرقا عسكرية بريطانية تم دمجها مع فرق التخطيط في مقر العمليات الأميركي في تامبا بولاية فلوريدا، وكذلك في قبرص منذ أسابيع لتطوير الطريق البحري الأكثر أمانا وفعالية.

( الشرق الأوسط)
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