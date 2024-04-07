بطائرات مسيرة انتحارية... هجوم يستهدف قاعدة التنف الأميركية

أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، بأن طائرات مسيرة انتحارية هاجمت، فجر الأحد، قاعدة التنف الأميركية على مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية.

وبحسب المعلومات تمكنت المضادات الارضية في القاعدة من إسقاط مسيرة واحدة على الأقل قبل وصولها لمحيط القاعدة بعدة كيلومترات.

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كما سمعت أصوات صافرات الإنذار داخل القاعدة مع المطالبة عبر مكبرات الصوت بالدخول الفوري إلى الملاجئ والخنادق.



يشار إلى أن قاعدة التنف قد تعرضت لنحو 15 هجوما منذ التصعيد العسكري في قطاع غزة، من أصل اكثر من 122 هجوما على قواعد التحالف الدولي في سوريا.







وتأتي محاولة الاستهداف هذه بعد أقل من 24 ساعة على استهداف حقل كونيكو للغاز والذي تتواجد في قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي بعدة صواريخ سقطت إحداها في محيط القاعدة، دون ورود معلومات عن حدوث أي أضرار أو إصابات.

وهبطت مساء السبت طائرة شحن أميركية تحمل على متنها معدات عسكرية ولوجستية في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة.

وتأتي هذه التعزيزات في إطار تعزيز القواعد الأميركية تحسبا لأي رد إيراني على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية وأدت لمقتل قيادات رفيعة المستوى من الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس. (سكاي نيوز)