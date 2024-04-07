القوات الإسرائيلية تقتحم رام الله وتصيب شاباً

قالت «وكالة الأنباء الفلسطينية» اليوم إن شاباً أصيب برصاص القوات الإسرائيلية في الرأس، خلال اقتحامها عدة مناطق برام الله في الضفة الغربية.

وأضافت أن الشاب يُدعى بشار وهبة، وأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار عليه بينما كان على سطح منزله، في حي عين مصباح برام الله التحتا، مشيرة إلى أن حالته حرجة.

كانت القوات الإسرائيلية، معززة بالآليات ودبابة، اقتحمت عدة أحياء من رام الله، ونفَّذت مداهمات وعمليات تفتيش لعدد من المنازل، وسط اندلاع مواجهات مع شبان.

وذكر التلفزيون الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة نابلس من حاجز صرة وبلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهم عدة منازل واعتقل شاباً.

( الشرق الأوسط)