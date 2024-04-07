Advertisement

عربي-دولي

القوات الإسرائيلية تقتحم رام الله وتصيب شاباً

Lebanon 24
07-04-2024 | 04:05
A-
A+
Doc-P-1184207-638480845801241392.jpeg
Doc-P-1184207-638480845801241392.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قالت «وكالة الأنباء الفلسطينية» اليوم إن شاباً أصيب برصاص القوات الإسرائيلية في الرأس، خلال اقتحامها عدة مناطق برام الله في الضفة الغربية.

 وأضافت أن الشاب يُدعى بشار وهبة، وأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار عليه بينما كان على سطح منزله، في حي عين مصباح برام الله التحتا، مشيرة إلى أن حالته حرجة.

 كانت القوات الإسرائيلية، معززة بالآليات ودبابة، اقتحمت عدة أحياء من رام الله، ونفَّذت مداهمات وعمليات تفتيش لعدد من المنازل، وسط اندلاع مواجهات مع شبان.

وذكر التلفزيون الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة نابلس من حاجز صرة وبلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهم عدة منازل واعتقل شاباً.

( الشرق الأوسط)
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:53 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:44 | 2024-04-07
08:30 | 2024-04-07
08:25 | 2024-04-07
08:09 | 2024-04-07
07:55 | 2024-04-07
07:26 | 2024-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24