Advertisement

عربي-دولي

خبراء يقيمون حرب غزة بعد مرور 6 أشهر على اندلاعها

Lebanon 24
07-04-2024 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1184216-638480857945646732.jpg
Doc-P-1184216-638480857945646732.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

استبعد خبراء روس أن ينتهي تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي بدأ في تشرين الأول من العام الماضي، في المستقبل القريب، لأن أيا من الطرفين غير مستعد للموافقة على شروط الآخر.

 ويرى الخبراء أن "تصعيد النزاع وصل إلى مستوى دفع الجانبين للتوقف عن اعتبار الطرف الآخر كبشر وبات كل طرف يستخدم جميع الوسائل المتاحة لإبادة العدو".

وأشار أندريه تشوبريجين، كبير المحاضرين في كلية الدراسات الشرقية في مدرسة الاقتصاد العليا بموسكو، إلى أنه لا توجد إجابة حتى الآن حول المدة التي ستستغرقها الجولة الحالية من الصراع.

وقال: "من ناحية، لا توجد لدى نتنياهو رغبة في وقف النزاع الحالي لعدد من الأسباب، ومن ناحية أخرى، من الواضح أنه لا يوجد لدى الأميركيين وسائل تأثير قوية كما كان لديهم سابقا. إسرائيل لم تكن في أي وقت من الأوقات تنصت للولايات المتحدة، ولكن كانت هناك دائما فرص للتوصل إلى اتفاق، أما الآن فيبدو أن هذا الوضع سيدوم طويلا".

 من جانبه، شدد غريغوري لوكيانوف، الباحث في مركز الدراسات العربية والإسلامية في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، على أنه "لا يمكن في الوقت الراهن الحديث إلا عن النتائج الأولية، ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. وهما ينكران على بعضهما البعض الحق في أن يكونوا بشرا. ويستخدم الجانبان جميع أساليب الحرب التقليدية وغير التقليدية: حماس استخدمت الإرهاب في 7 تشرين الأول ضد المدنيين، والجيش الإسرائيلي يقصف بشكل عشوائي قطاع غزة مما تسبب بخسائر كبيرة  في صفوف السكان وتدمير كامل للبنية التحتية وخلق ظروف معيشية لا تطاق في المدن المكتظة بالسكان في القطاع".

 ويرى أندريه تشوبريجين، أحد كبار المحاضرين في كلية الدراسات بمدرسة الاقتصاد العليا، أن إسرائيل تمادت كثيرا في تصرفاتها وباتت تخسر الدعم الدولي.

 وقال لوكيانوف: "هذا الصراع يخلق تحديات وتهديدات للأمن الإقليمي. إنه يشكل تهديدا للأمن الإنساني، الذي يشمل ليس فقط أراضي الصراع نفسه، بل أيضا أراضي الدول المجاورة: مصر والأردن وسوريا ولبنان. هذا الصراع قد يتسع عدد الأطراف المنخرطة فيه . حدود المواجهة اتسعت وباتت تشمل ليس فقط إسرائيل وفلسطين بل وحوض البحر الأحمر، الذي تمر عبره أهم طرق النقل البحري العالمية".

( روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:53 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:44 | 2024-04-07
08:30 | 2024-04-07
08:25 | 2024-04-07
08:09 | 2024-04-07
07:55 | 2024-04-07
07:26 | 2024-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24