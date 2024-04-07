بالفيديو... بركان "إتنا" يطلق حلقات دخان!

بدأ جبل إتنا في صقلية في إيطاليا، بإرسال العشرات من حلقات الدخان إلى السماء.

وتتكون السحب ذات الشكل غير المعتاد من خليط من الدخان والبخار والغاز.



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وفي الوقت عينه، يحطم إتنا الآن كافة الأرقام القياسية، ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة في كثير من الأحيان. ووفقا للعلماء، لا يوجد بركان نشط على الأرض ينتج العديد من الحلقات البخارية مثل جبل إتنا.وفي الوقت عينه، يحطم إتنا الآن كافة الأرقام القياسية، ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة في كثير من الأحيان.

ولكن هذه المرة أطلق البركان بالفعل المئات، إن لم يكن الآلاف من حلقات الدخان. (ٍسبوتنيك)