والدة جندي قُتِلَ في غزة تُفجّر مفاجأة عن الجيش الإسرائيليّ: إبني كان خائفا

Advertisement

هاجمت والدة أحد قتلى الجيش الاسرائيلي الذين سقطوا في خانيونس في غزة، قادة الجيش الاسرائيلي، قائلة إن ابنها "غير مدرب للقتال"، وإن القادة خدعوها وأخبروها بأنه قريب من السياج الحدودي ولن يحدث له أي مكروه.وقال الجيش الاسرائيلي إن القتلى الذين سقطوا في مواجهة مع مقاتلي "حماس" شمال غرب خانيونس، هم: النقيب إيدو باروخ 21 عاماً؛ والرقيب عميتاي بن شوشان 20 عاما؛ والرقيب ريف هاروش 20 عاما؛ والرقيب إيلي تسير.وقالت والدة عميتاي بن شوشان إن فريق ابنها كان لا يزال في مرحلة التدريب، ولم يكملوا تدريبهم على القتال، وليسوا مؤهلين لخوض المعارك، وأكدت أن ابنها كان خائفا من دخول غزة.وتابعت: "لقد ظلوا يشرحون لي أنهم قريبون من السياج ولن يحدث لهم أي شيء. آخر شخص تحدث معه كان أخي موشيه الموجود في غزة وكان يبحث عنه طوال الوقت". (عربي 21)