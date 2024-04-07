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عربي-دولي

"ردّ إيران آتٍ".. كيف ستقصف إسرائيل وما هي أهدافها؟

Lebanon 24
07-04-2024 | 07:00
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ذكر موقع "العربية" أنه على مدى الأيام الماضية، قطعت إيران الشك باليقين، مؤكدة على لسان العديد من مسؤوليها أن الرد على قصف إسرائيل قنصليتها في العاصمة السورية دمشق اتخذ، وسيكون موجعاً.

وفيما كشفت بعض المعلومات الاستخباراتية أن إيران تخطط لشن هجوم انتقامي عبر أسراب من طائرات "شاهد" من دون طيار وصواريخ كروز، رجح مسؤولون أميركيون أن تكون الأهداف قنصليات وسفارات إسرائيلية في عدد من البلدان.
 
بينما لا يزال التوقيت مبهماً، فإن بعض المسؤولين الأميركيين رجحوا أيضا أن يتم قبل نهاية شهر رمضان أي خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
 
إلى ذلك، لايزال من غير المعلوم ما إذا كانت صواريخ إيران وطائراتها المسيّرة ستطلق من سوريا أو العراق أو ربما من الأراضي الإيرانية نفسها بشكل مباشر.
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علماً أن بعض المحللين العسكريين الأميركيين رجحوا أن تضرب إيران إسرائيل بنفسها بدلاً من قيام وكلائها بمهاجمة القوات الأميركية في العراق وسوريا، كما فعلوا أكثر من 170 مرة خلال الأشهر الأربعة التي تلت هجوم حماس.
 
بدوره، كشف مسؤول دفاعي إسرائيلي أن المحللين الإسرائيليين توصلوا إلى نفس النتيجة، وهي أن إيران نفسها ستهاجم ولن تتحرك من خلال حزب الله، أقرب حليف لها، الذي يشارك منذ تفجر الحرب في السابع من تشرين الأول على غزة، بمواجهات يومية على الحدود.
 
من جانبه، قال اللواء يحيى رحيم صفوي مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي للشؤون العسكرية، اليوم الأحد، إن إسرائيل "أغلقت 27 سفارة لها في المنطقة خوفاً من ردنا".

وأشار صفوي إلى أن "السفارات الإسرائيلية في المنطقة لم تعد آمنة"، لافتاً إلى أن "جبهة المقاومة مستعدة للرد القاسي ويجب انتظار الوقت المناسب". 
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