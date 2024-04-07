بعد 6 أيّام من الحفر والتنقيب... إنتشال جثة الشاب طه من داخل بئر سقط فيه

تمكنت الجهات المختصة في محافظة المنيا المصرية، من انتشال جثة الشاب طه محمد عبد العزير، الملقب بـ"ريان المنيا" بعد سقوطه في بئر عمقها نحو 30 مترا متاخمة لأرض صحراوية قبل 6 أيام.



وبحضور الأجهزة الأمنية، تم انتشال جثة الشاب طه، بعد مرور حوالي 6 أيام من العمل المتواصل في الحفر والتنقيب، وتقرر نقلها إلى مشرحة مستشفى المنيا العام استعدادا لدفنه في مقابر القرية. (روسيا اليوم)

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