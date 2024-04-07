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عربي-دولي

بعد 6 أيّام من الحفر والتنقيب... إنتشال جثة الشاب طه من داخل بئر سقط فيه

Lebanon 24
07-04-2024 | 06:54
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تمكنت الجهات المختصة في محافظة المنيا المصرية، من انتشال جثة الشاب طه محمد عبد العزير، الملقب بـ"ريان المنيا" بعد سقوطه في بئر عمقها نحو 30 مترا متاخمة لأرض صحراوية قبل 6 أيام.

وبحضور الأجهزة الأمنية، تم انتشال جثة الشاب طه، بعد مرور حوالي 6 أيام من العمل المتواصل في الحفر والتنقيب، وتقرر نقلها إلى مشرحة مستشفى المنيا العام استعدادا لدفنه في مقابر القرية. (روسيا اليوم)
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