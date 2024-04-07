مُخطّطٌ إسرائيليّ خطير... ما قصّة البقرة الحمراء التي يتمّ الحديث عنها؟

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ذكر موقع "أخبار الان"، أنّ حرب غزة أعطت زخماً جديداً لمجموعة من اليهود الذين استعادوا فكرة إعادة بناء معبد يهودي قديم أو ما يُعرف باسم "الهيكل الثالث"، حيث توجد الآن مزارات إسلامية، وتحديداً المسجد الأقصى، وهو اقتراح لا يثير الرعب لدى الفلسطينيين فحسب بل لدى الكثيرين في أنحاء العالم.والمثير في الموضوع أن تحقيق هذا الأمر، يتطلب من هؤلاء اليهود أن يستعينوا ببقرات حمراء.القصة بدأت في الأسابيع الماضية، عندما خرجت بعض الأصوات التي تقول إن "جماعة الهيكل" اليهودية تتحضّر لتنفيذ طقوس ذبح البقرات الحمراء وحرقها ونثر رمادها، ما يتيح لليهود بدخول المسجد الأقصى والبدء بمخطط لبناء ما يسمى بالهيكل الثالث على أنقاض المسجد الأقصى.وقد عادت هذه المسألة إلى الواجهة في الساعات الأخيرة، بعدما انتشرت على مواقع التواصل ما قيل إنها وثيقة قدّمتها الجماعة اليهودية للشرطة الإسرائيلية من أجل تنفيذ طقوس البقرات الحمراء، تزامناً مع عيد الفطر المبارك. ولكنّ لم يتم التأكّد من صحة هذه الوثيقة من عدمها حتى الساعة.هذه الخطوة حذّر منها الفلسطينيون معتبرين أنها ستشعل حرباً دينية، وأنها محاولة لاستغلال انشغال العالم بالحرب في غزة من أجل تحقيق مخططات قديمة.في هذا السياق، قال الأكاديمي الفلسطيني عدنان الجولاني لمجلة نيوزويك: "هذه هي بذور الصراع وبذور النار التي يمكن أن تحرق الشرق الأوسط بأكمله". وأضاف: "هذه أخطر قطعة أرض للعب بها".والبقرات الحمر هي جزء من إجراءات توراتية تهدف إلى "تطهير" اليهود بعد ذبحها وحرقها ونثر رمادها، كمقدمة لبناء الهيكل الذي يتحدثون عنه.ويعتقد مؤيّدو هذه الحركة الدينية أن رماد وطقوس البقرة الحمراء ستطهّرهم، وإذا ما تم ذلك، يمكن أن يصلوا إلى درجة من أعلى الروحانية ما سيمكنهم من بناء الهيكل المذكور.كما يعتبر بعض الإسرائيليين اليهود أن حرب إسرائيل في غزة هو قتال من أجل بناء الهيكل في المكان المقدس المتنازع عليه. (أخبار الان)